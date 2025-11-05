«Расписались в собственном бессилии»: генерал о нехватке танков на Украине Генерал Липовой: нехватка танков на Украине говорит о бессилии Европы

Критическая нехватка танков у Вооруженных сил Украины свидетельствует о полном бессилии европейских стран, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, эта ситуация наглядно демонстрирует неспособность Европы наладить оперативные поставки бронетехники.

На сегодняшний день катастрофическая нехватка танков на Украине говорит о том, что при помощи высокоточного оружия такие боевые машины на поле боя становятся мишенью номер один, их выбивают в первую очередь. Отсутствием бронетехники у ВСУ европейские страны расписались в собственном бессилии, что они не успевают клепать и поставлять танки на Украину, чтобы Киев в очередной раз сжег их на поле боя, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что Украина очень быстро теряет бронетехнику, а поставки танков из стран НАТО не успевают компенсировать потери. По информации американских журналистов, только 20% таких украинских машин в настоящее время находятся в состоянии боевой готовности.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает правду о положении дел на фронте. Он делает это, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада. Состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Покровска (Красноармейска), стремительно ухудшается.