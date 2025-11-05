Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 13:48

«Расписались в собственном бессилии»: генерал о нехватке танков на Украине

Генерал Липовой: нехватка танков на Украине говорит о бессилии Европы

ВС Украины ВС Украины Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Критическая нехватка танков у Вооруженных сил Украины свидетельствует о полном бессилии европейских стран, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, эта ситуация наглядно демонстрирует неспособность Европы наладить оперативные поставки бронетехники.

На сегодняшний день катастрофическая нехватка танков на Украине говорит о том, что при помощи высокоточного оружия такие боевые машины на поле боя становятся мишенью номер один, их выбивают в первую очередь. Отсутствием бронетехники у ВСУ европейские страны расписались в собственном бессилии, что они не успевают клепать и поставлять танки на Украину, чтобы Киев в очередной раз сжег их на поле боя, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что Украина очень быстро теряет бронетехнику, а поставки танков из стран НАТО не успевают компенсировать потери. По информации американских журналистов, только 20% таких украинских машин в настоящее время находятся в состоянии боевой готовности.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает правду о положении дел на фронте. Он делает это, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада. Состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Покровска (Красноармейска), стремительно ухудшается.

Украина
ВСУ
танки
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик объяснил важность введения детских сим-карт
На Украине забили тревогу из-за нахождения железной дороги на грани краха
Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева
Симоньян отреагировала на сообщения о выпуске книги про Тиграна Кеосаяна
Доходы большинства россиян не превышают 60 тыс. рублей в месяц
«Ему хорошо платят»: в Госдуме раскрыли цели визита Зеленского под Покровск
Верховный суд России оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ
SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей
Озвучено, какую сумму имущественных налогов начислили татарстанцам
«По-империалистически!»: Украину сравнили с Муму из произведения Тургенева
Для экс-вице-губернатора Ростовской области запросили 14 лет колонии
Нутрициолог предупредила об опасности зависимости от кофе
ФНС ополчилась на кафе с раздельными терминалам за бар и кухню
Сделавшую 27 операций «куклу Барби» нашли мертвой в постели с любовником
Гладков раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Военэксперт ответил, к чему приведет подавление США российских спутников
В Москве прощаются с режиссером Бежановым
Возможна ли блокада Калининграда? В Госдуме жестко ответили НАТО: детали
Финский политик заявил об опасной политике ЕС в отношении Украины
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.