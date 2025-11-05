Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:53

Житель Забайкалья остался без машины из-за мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в Забайкалье убедили местного жителя продать машину, а деньги сохранить на «безопасных ячейках», сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. В сумме он перевел злоумышленникам более 1,8 млн рублей.

Сообщается, что в первый раз пострадавшему позвонили под предлогом замены домофона — он согласился на установку и назвал код из СМС. Во второй раз мошенники позвонили ему под видом сотрудников правоохранительных органов и рассказали, что его аккаунтом на «Госуслугах» завладели мошенники.

Аферисты убедили мужчину продать авто и перевести все деньги на «безопасные ячейки», так как из-за взлома аккаунта его имущество якобы находилось под угрозой. После произошедшего мужчина обратился в полицию.

Ранее полиция задержала в Новокузнецке 27-летнего мужчину, которого подозревают в пособничестве мошенникам. По предварительным данным, молодой человек, прибывший из Новосибирской области, арендовал несколько квартир и создавал видимость проживания в них.

