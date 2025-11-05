Новосибирец помог мошенникам обворовать шесть человек

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Полиция задержала пособника телефонных мошенников в Новокузнецке

Полиция задержала в Новокузнецке 27-летнего мужчину, которого подозревают в пособничестве мошенникам, сообщило управление МВД по Кемеровской области. По предварительным данным, молодой человек, прибывший из Новосибирской области, арендовал несколько квартир и создавал видимость проживания в них.

У подозреваемого нашли специальные устройства — сим-боксы, которые позволяли активировать и использовать множество сим-карт. Это давало мошенникам возможность обзванивать людей, выманивая у них деньги под различными предлогами. От действий преступной группы, куда входил новосибирец, пострадали минимум шесть человек из разных городов, они отдали аферистам более 680 тыс. рублей.

В ходе обыска в съемных квартирах задержанного изъято шесть мини-станций, телефоны, ноутбуки и роутеры, использовавшиеся в противоправной деятельности, — добавили правоохранители.

Ранее полиция задержала в Ленинградской области мужчину, который оборудовал в своей квартире узел связи для нужд мошенников, действующих с территории Украины. У него обнаружили и изъяли значительное количество оборудования: два GSM-шлюза, несколько Wi-Fi-роутеров, а также около 240 сим-карт различных операторов связи. С его помощью украинские преступники успели обмануть десятки человек из разных регионов страны.

