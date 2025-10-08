Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 08:50

Сбой произошел на одной из линий московского метро

Сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что поезда следовали с опозданиями, из-за чего на станциях скопились толпы пассажиров.

Канал позднее уточнил, что на станции «Отрадное» высадили людей из поезда, его отправили на проверку. Следующие составы снижали скорость для соблюдения интервалов. В настоящее время движение вводится в график.

Ранее стало известно, что начальник отдела Минздрава РФ Николай Сидоренко спас юношу, упавшего на рельсы московского метро. Инцидент произошел вечером на станции «Площадь Революции», когда пассажир оступился и рухнул с платформы.

До этого молодой человек упал на пути в московском метро. Уточняется, что он самостоятельно выбрался из-под поезда, после чего пассажиры помогли ему подняться на платформу. По предварительным данным, причиной инцидента стало алкогольное опьянение. Медики не обнаружили у пассажира серьезных травм. Движение поездов на линии было ненадолго приостановлено.

Россия
Москва
метро
сбои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге поддержали идею Матвиенко о взносах с безработных
Певца Шарлота оставят в колонии общего режима
Более 40 мировых лидеров позвонили Путину в один день
Диетолог рассказала о пользе улуна
Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Ижевске
В Челябинске замначальника ГАИ брал взятки асфальтом
Житель Новгорода получил 15 лет за передачу данных украинской разведке
Психолог дал советы, как уберечь себя от газлайтинга
В Турции рассказали, почему Трамп хочет поскорее разрешить конфликт в Газе
Рэпер Серега впервые рассказал о сыновьях, которых вывез с Украины
Пьяный курганец спалил дом с бабушкой и двумя внуками
Компания Nvidia готова вложить миллиарды долларов в стартап Маска
Арестованный российский чиновник сознался в преступлении
Певца Шарлота удалили с судебного заседания за крики
Педагога-оккультиста будут судить за продажу наркотиков
Популярный рэпер получил повестку и готовится к службе в армии
Посол назвал число получивших гражданство Польши украинцев
Психолог рассказал, к чему приводит пищевое насилие
В Белгороде раскрыли печальные последствия ракетного обстрела ВСУ
В России раскрыли, что Украина может получить вместо ракет Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.