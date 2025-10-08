Сбой произошел на одной из линий московского метро

Сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что поезда следовали с опозданиями, из-за чего на станциях скопились толпы пассажиров.

Канал позднее уточнил, что на станции «Отрадное» высадили людей из поезда, его отправили на проверку. Следующие составы снижали скорость для соблюдения интервалов. В настоящее время движение вводится в график.

Ранее стало известно, что начальник отдела Минздрава РФ Николай Сидоренко спас юношу, упавшего на рельсы московского метро. Инцидент произошел вечером на станции «Площадь Революции», когда пассажир оступился и рухнул с платформы.

До этого молодой человек упал на пути в московском метро. Уточняется, что он самостоятельно выбрался из-под поезда, после чего пассажиры помогли ему подняться на платформу. По предварительным данным, причиной инцидента стало алкогольное опьянение. Медики не обнаружили у пассажира серьезных травм. Движение поездов на линии было ненадолго приостановлено.