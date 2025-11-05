Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 14:36

В Москве прощаются с режиссером Бежановым

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве прошла церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РСФСР, кинорежиссером Геральдом Бежановым, передает ТАСС. Траурное мероприятие состоялось в Большом ритуальном зале столичного Троекуровского кладбища.

Отмечается, что гроб с режиссером установили в центре ритуального зала. На прощание с Бежановым пришли его родные, друзья и коллеги.

Официально причины смерти режиссера не уточнялись. Однако Mash сообщал, что кончина Бежанова может быть связана с инсультом. Авторы рассказали, что сначала ему стало плохо, после чего артист упал в обморок. По информации канала, родные дважды вызывали скорую, однако пришедший в себя режиссер мог отказаться от госпитализации.

Автор культовой советской комедии «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли скончался на 86-м году жизни. Свою карьеру Бежанов начал на киностудии «Арменфильм», а с 1975 года работал в «Мосфильме». В число его творений также вошли такие популярные фильмы, как «Где находится нофелет?», «Срочный вызов» и «Витя Глушаков — друг апачей».

