05 ноября 2025 в 16:09

Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения

Психолог Бережной: синдром постоянного обучения мешает людям в самореализации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Синдром постоянного обучения мешает человеку в самореализации и достижении реальных результатов, пишет 360.ru со ссылкой на психолога Александра Бережного. Он отметил, что такие люди сознательно или неосознанно избегают применения знаний на практике.

Когда обучение становится самоцелью, оно превращается в форму прокрастинации, лишая специалиста главного — профессиональной реализации и истинного роста через применение навыков. В таком контексте синдром не содержит никаких перспектив для карьеры, оставаясь лишь иллюзией деятельности, — высказался Бережной.

Он добавил, что зачастую в «погоне за сиюминутными практическими навыками» люди перестают получать действительно фундаментальные знания. По его мнению, именно последнее лежит в основе профессионализма.

Ранее нейропсихолог Ирина Коржаева заявила, что для развития памяти рекомендуется осознанно совмещать разные виды нагрузки, например готовить блюда и при этом считать. Эксперт посоветовала постоянно узнавать что-то новое и оценивать ситуации с разных сторон.

