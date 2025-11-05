Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения Психолог Бережной: синдром постоянного обучения мешает людям в самореализации

Синдром постоянного обучения мешает человеку в самореализации и достижении реальных результатов, пишет 360.ru со ссылкой на психолога Александра Бережного. Он отметил, что такие люди сознательно или неосознанно избегают применения знаний на практике.

Когда обучение становится самоцелью, оно превращается в форму прокрастинации, лишая специалиста главного — профессиональной реализации и истинного роста через применение навыков. В таком контексте синдром не содержит никаких перспектив для карьеры, оставаясь лишь иллюзией деятельности, — высказался Бережной.

Он добавил, что зачастую в «погоне за сиюминутными практическими навыками» люди перестают получать действительно фундаментальные знания. По его мнению, именно последнее лежит в основе профессионализма.

