Нейропсихолог рассказала, как эффективно развить свою память

Для развития памяти рекомендуется осознанно совмещать разные виды нагрузки, например готовить блюда и при этом считать, заявила LIFE.ru нейропсихолог Ирина Коржаева. Эксперт посоветовала постоянно узнавать что-то новое и оценивать ситуации с разных сторон.

Важно понимать, что происходит и что с этим можно сделать, с уклоном к истинно позитивному мышлению. Такой подход расширяет кругозор, помогает искать возможности и пользоваться навыками, — отметила Коржаева.

Она также посоветовала читать литературу, решать кроссворды или играть в тетрис. По словам эксперта, все эти действия позволяют поддерживать работу мозга, снижая риск когнитивных нарушений.

