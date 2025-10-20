Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 09:52

Нейропсихолог рассказала, как эффективно развить свою память

Нейропсихолог Коржаева: для развития памяти нужно совмещать разные виды нагрузки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для развития памяти рекомендуется осознанно совмещать разные виды нагрузки, например готовить блюда и при этом считать, заявила LIFE.ru нейропсихолог Ирина Коржаева. Эксперт посоветовала постоянно узнавать что-то новое и оценивать ситуации с разных сторон.

Важно понимать, что происходит и что с этим можно сделать, с уклоном к истинно позитивному мышлению. Такой подход расширяет кругозор, помогает искать возможности и пользоваться навыками, — отметила Коржаева.

Она также посоветовала читать литературу, решать кроссворды или играть в тетрис. По словам эксперта, все эти действия позволяют поддерживать работу мозга, снижая риск когнитивных нарушений.

Ранее нейропсихолог Николай Воронин заявил, что регулярный просмотр коротких видео вызывает структурные и функциональные изменения в мозге. По его словам, это проявляется в снижении способности к концентрации и трудностях с обработкой сложной информации.

