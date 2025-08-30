Нейропсихолог объяснил, чем опасен регулярный просмотр рилсов

Современные исследования подтверждают, что регулярный просмотр коротких видео вызывает структурные и функциональные изменения в мозге, сообщил нейропсихолог Европейского медицинского центра Николай Воронин в интервью RT. По его словам, это проявляется в снижении способности к концентрации, повышенной отвлекаемости и трудностях с обработкой сложной информации.

Зависимость от коротких видео рассматривается исследователями как форма поведенческой аддикции, схожая с игровой зависимостью. Она проявляется в виде неспособности остановиться даже при осознании вреда, тревожности, раздражительности при недоступности контента, необходимости увеличивать время просмотра, а также в виде пренебрежения другими видами деятельности: учеба, работа, хобби отходят на второй план, — объяснил Воронин.

Нейропсихолог рекомендует придерживаться возрастных норм потребления контента: для подростков 13–18 лет — не более одного-двух часов в день, для детей от двух до пяти лет — до одного часа качественного контента с родителями. Детям до 18 месяцев экранное время не рекомендуется.

Для снижения цифровой зависимости Воронин советует использовать технические ограничения в виде лимитов времени, режима серого цвета. К тому же он посоветовал создавать «зоны без гаджетов» и развивать альтернативные активности — спорт, чтение бумажных книг и хобби.

Ранее психолог Дарья Яушева рассказывала NEWS.ru, что частый просмотр коротких роликов вызывает раздражительность, так как большое количество различных ярких стимулов утомляет мозг. По ее словам, увлечение рилсами также снижает способность удерживать внимание.