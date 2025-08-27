День знаний — 2025
27 августа 2025

Психолог назвала побочный эффект от неконтролируемого просмотра рилсов

Психолог Яушева: частый просмотр коротких роликов вызывает раздражительность

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Частый просмотр коротких роликов вызывает раздражительность, так как большое количество различных ярких стимулов утомляет мозг, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, увлечение рилсами также снижает способность удерживать внимание.

Частый просмотр коротких роликов действительно влияет на психику. Мозг привыкает к «быстрой награде», так как каждый ролик — это всплеск дофамина. Переключение с одного видео на другое создает ощущение новизны и легкого удовольствия. При этом постепенно снижается способность удерживать внимание на более длинных задачах. Большое количество разрозненных и ярких стимулов утомляет мозг. После просмотра может возникать чувство усталости, раздражительности, трудности с концентрацией, — сказала Яушева.

Она уточнила, что увлечение короткими роликами формирует «цикл залипания», так как лента рекомендаций работает как игровой автомат — непредсказуемость удерживает. По словам психолога, пользователь часами проводит в приложении, что может вызывать чувство вины, пустоту и недовольство собой.

Короткие видео часто используются как быстрый способ отвлечься от тревоги, усталости или скуки. Это работает как «психологическая жвачка»: человек получает кратковременное облегчение, но проблема остается. Важно помнить, что вред возникает при частом и неконтролируемом использовании. Если же ограничивать время, выбирать контент осознанно и чередовать такой отдых с другими видами досуга — прогулкой, книгой, спортом, разговором, — то негативный эффект снижается, — добавила Яушева.

Психиатр Василий Шуров ранее заявил, что несоответствие между идеальными образами жизни в социальных сетях и реальностью может спровоцировать у людей развитие депрессии. Это также чревато расстройствами пищевого поведения, тревогой и другими ментальными проблемами.

