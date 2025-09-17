Пьяный мужчина упал на пути в московском метро Мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал на пути в московском метро

Молодой человек упал на пути в московском метро, передает НТВ в своем Telegram-канале. Уточняется, что он самостоятельно выбрался из-под поезда, после чего пассажиры помогли ему подняться на платформу.

По предварительным данным, причиной инцидента стало алкогольное опьянение, сказано в сообщении. Медики не обнаружили у пассажира серьезных травм, хотя предложили госпитализацию.

Движение на участке было ненадолго приостановлено. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве мужчина уснул в межрельсовом желобе на Большой кольцевой линии метро. Поезд проехал над спящим, и тогда сотрудники спустились к нему, чтобы разбудить. Самостоятельно он выбраться не смог, поэтому пришлось выгружать его на платформу силами двух работников подземки и одного полицейского.

До этого сообщалось, что ординатор Мария Блажко, оказавшая помощь роженице в московском метро, получила заслуженное признание. Министр здравоохранения Подмосковья подтвердил агентству ее зачисление в аспирантуру на целевое место. Это решение стало ответом на инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева.