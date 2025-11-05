Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:52

Родители застали дочь на свидании с педофилом

В Минске осудят 25-летнего мужчину, который развращал школьницу

Житель Молодечненского района Минской области предстанет перед судом за развращение школьницы, информирует «Минск-Новости». По данным источника, родители 10-летней девочки застали ее и 25-летнего мужчину на совместной прогулке. Оказалось, что они знакомы два года и на протяжении этого времени обменивались интимными фото и видео.

Обвиняемый начал знакомиться с малолетними через интернет в 2021 году, изменяя свой возраст. Сначала он общался с подростками и детьми на отвлеченные темы, после чего заводил разговоры про интим. Последняя школьница во время прогулки представила спутника родителям, которые негативно отнеслись к их общению. Девочка скрыла от отца и матери подробности взаимодействия с мужчиной.

Позднее, в мае 2025 года, школьницу и родителей вызвали в милицию, где сообщили о причастности ее «друга» к совершению развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних. В июне его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Кроме того, мужчине предъявили обвинения в создании и распространении порнографии. Установлено, что обвиняемый работал бухгалтером, имеет высшее образование. В содеянном он раскаялся, а эксперт установил, что он страдает психическим расстройством.

Ранее в США после 13 лет поисков поймали осужденного за распространение детской порнографии Энтони Леннона. Мужчину признали виновным в 2008 году, а в 2012-м он скрылся после новых правонарушений.

