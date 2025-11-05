Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:49

Ozon и Wildberries обновили условия для продавцов после рекомендаций ФАС

Ozon и Wildberries исполнили рекомендации ФАС по правилам для продавцов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили рекомендации экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе и пересмотрели правила для продавцов, введенные в августе-сентябре текущего года, передает пресс-служба регулятора. По данным ведомства, действовавшие ранее практики вызывали много жалоб среди селлеров.

Площадки устранили практики, вызвавшие многочисленные жалобы от представителей малого и среднего предпринимательства в ФАС России, — сказано в сообщении.

В частности, с 1 ноября WB отменил применение индекса остатка товара и изменил условия опции «Конструктор тарифов», через который формировался порядок оказания дополнительных услуг. Ozon обновил правила обработки возвратов заказов, которые были отменены или возвращены покупателями без претензий к качеству.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства». До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина сочла скрытой формой конкурентной борьбы скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. Представитель Wildberries&Russ Евгений Этин заявил, что регулировать следует всех с точки зрения справедливости.

