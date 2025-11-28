«Игра с цифрами»: юрист о принципах ценообразования на маркетплейсах

Маркетплейсы применяют обманчивые уловки для создания иллюзии скидок, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. По его мнению, ужесточение правил относительно методов оплаты товаров приведет к более справедливым ценам, которые будут соответствовать рыночной реальности.

Маркетплейсы давно привыкли строить свою политику вокруг ярких скидочных баннеров. Покупателю показывают огромный процент экономии, но только до момента оплаты обычной банковской картой. Сразу выясняется, что без карты или кошелька самой площадки стоимость в полтора-два раза выше. Если убрать из торговли обманчивые приемы, покупатель выиграет хотя бы тем, что перестанет переплачивать за право пользоваться той картой, которая у него уже есть. На практике такие «акции» часто маскируют ту цену, по которой товар продают в обычных сетях. Выгода исчезает, остается лишь игра с цифрами, — поделился Русяев.

Он указал, что по правилам защиты прав потребителей цена не должна зависеть от способа оплаты. Однако, по словам юриста, маркетплейс в это время заводит речь о программе лояльности, предлагая только одну цену, часть которой возвращается в виде бонусов.

Именно поэтому сегодня государство все активнее интересуется моделью ценообразования площадок. Речь не о запрете реальных скидок, а о прекращении ситуаций, когда сниженная цена доступна только «посвященным», а остальные оказываются в проигрыше. Если подобные схемы ограничат, массового роста цен не последует. Потому что реальная стоимость уже формируется конкурентами — сетевыми магазинами, другими сайтами, локальными продавцами. И если маркетплейсу станет сложнее завешивать ценник цифрой «было 300», он не сможет и дольше удерживать такую завышенную «старую» цену, — добавил Русяев.

Он отметил, что ценник на товары в первую очередь связан с курсом валют, импортом, логистикой и налогами, а манипулятивные скидки — это совсем другое. По словам юриста, если убрать из торговли обманные приемы, покупатели выиграют, поскольку перестанут переплачивать за право пользоваться уже имеющейся картой.

Ранее экономист Михаил Лавров заявил, что крупные банки, выступая за запрет скидок на маркетплейсах, могут вызвать рост инфляции и ухудшение благосостояния граждан. По его мнению, требования традиционных финансовых институтов направлены не на стимулирование конкуренции, а на политическое давление с целью устранения конкурентов.