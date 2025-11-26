День матери
26 ноября 2025 в 17:28

Греф обвинил маркетплейсы в навязывании «торгового рабства»

Греф раскритиковал скидки маркетплейсов только по картам их банков

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum подверг резкой критике практику предоставления скидок на маркетплейсах исключительно держателям карт их собственных банков. По его мнению, такая модель создает неравные условия конкуренции на финансовом рынке и может расцениваться как «торговое рабство», передает ТАСС.

Банкир пояснил, что выступает не против системы скидок как таковой, а против их предоставления «в одни ворота». Он подчеркнул, что потребитель лишается права на льготную покупку, пока не станет клиентом конкретного банка, ассоциированного с торговой площадкой.

Вот это торговое рабство. Хочешь купить? Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть в таком-то банке карту. Это очевидные абсолютно неравные условия конкуренции, не рыночные условия, это должно быть отменено, — сказал Греф.

Кроме того, глава Сбербанка обратил внимание на проблему высоких комиссий, взимаемых маркетплейсами с продавцов. Он констатировал, что единственным верным решением существующих проблем является полное выравнивание конкурентных условий для всех участников рынка.

Ранее Греф заявил, что маркетплейсы из-за скидок недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. По его словам, платформы электронной торговли не урегулированы и находятся вне конкуренции, особенно в вопросе налогов.

