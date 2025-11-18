Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:45

Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок

Греф: маркетплейсы из-за скидок недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Маркетплейсы из-за скидок недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, которые приводит ТАСС, платформы электронной торговли не урегулированы и находятся вне конкуренции, особенно в вопросе налогов.

Маркетплейсы в этом году недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. То есть вот скидки все, которые дают, — они за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства, — высказался Греф.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков поддержал законодательную инициативу о предоставлении равного доступа продавцов и покупателей к маркетплейсам для регулирования системы скидок. Он добавил, что обсуждение законопроекта должно проходить при участии всех заинтересованных сторон — законодателей, финансовых организаций, торговых площадок и регуляторных органов.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что объем онлайн-торговли в России вырос до 15,2 трлн рублей, позитивно влияя на экономику страны. По его словам, благодаря маркетплейсам и росту числа предпринимателей повышается доступность товаров для граждан. Говырин также добавил, что доля маркетплейсов в электронной коммерции превысила 50%.

