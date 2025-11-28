Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 ноября: инфографика

В ночь на 28 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 136 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов: 46 — над территорией Ростовской области, 30 — над территорией Саратовской области, 29 — над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Брянской области, пять — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Воронежской области, два — над территорией Московского региона, один — над территорией Курской области, один — над территорией Калужской области, 12 — над акваторией Черного моря, два — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства.