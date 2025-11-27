День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:54

«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов

Экономист Лавров: возможный запрет скидок маркетплейсов увеличит темпы инфляции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Крупные банки, лоббируя запрет скидок на маркетплейсах, рискуют спровоцировать рост инфляции и снижение благосостояния граждан, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Михаил Лавров. По его словам, требования традиционных финансовых организаций направлены не на создание конкуренции, а на политическое лоббирование запретов для соперников.

Что мы сейчас видим? Вроде бы, нарушение принципов равной конкуренции, когда потребителю предлагают «нерыночную» скидку за оплату картой банка маркетплейса. Но что требуют традиционные банки? Допустить их к таким программам лояльности или инвестировать прибыль в аналогичные скидки, чтобы предложить покупателю равнопривлекательный продукт? Нет, они политически лоббируют запрет для своих конкурентов, который приведет к увеличению цен для людей и снижению их благосостояния. Если государство примет позицию банков, мы лишимся привычных цен и станем немного беднее, а темпы инфляции получат стимул для роста, — пояснил Лавров.

Он отметил, что спор о скидках при оплате картами банков маркетплейсов не имеет однозначно правой стороны. По словам Лаврова, обвинения маркетплейсов в торговле контрафактом являются лукавыми, так как борьба с нелегальным товаром постоянно усиливается. Экономист подчеркнул, низкие цены на платформах часто объясняются отсутствием издержек на аренду и зарплаты персонала.

В истории с инвестициями в скидки со стороны маркетплейсов или снижением цены при оплате через их банки однозначно правых нет. Также некорректно обвинять маркетплейсы в том, что там всегда контрафакт, паль и прочее. Это очень лукавая позиция, мы видим постоянный рост борьбы с контрафактом, год за годом. Зачастую, условно, магазин обуви сам продает товар дешевле через маркетплейс. Это просто еще один канал продаж, но здесь в цене уже нет стоимости аренды, зарплат и ряда других издержек, вот и получается дешевле. Магазин это не губит, магазин на этом делает прибыль, — подытожил Лавров.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф подверг резкой критике практику предоставления скидок на маркетплейсах исключительно держателям карт их собственных банков. По его мнению, такая модель создает неравные условия конкуренции на финансовом рынке и может расцениваться как «торговое рабство».

маркетплейсы
банки
инфляция
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, сколько местных депутатов представляют «Единую Россию»
Закуска для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
«Для топки»: Захарова колко ответила на железнодорожные планы Латвии
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.