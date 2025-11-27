«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов

Крупные банки, лоббируя запрет скидок на маркетплейсах, рискуют спровоцировать рост инфляции и снижение благосостояния граждан, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Михаил Лавров. По его словам, требования традиционных финансовых организаций направлены не на создание конкуренции, а на политическое лоббирование запретов для соперников.

Что мы сейчас видим? Вроде бы, нарушение принципов равной конкуренции, когда потребителю предлагают «нерыночную» скидку за оплату картой банка маркетплейса. Но что требуют традиционные банки? Допустить их к таким программам лояльности или инвестировать прибыль в аналогичные скидки, чтобы предложить покупателю равнопривлекательный продукт? Нет, они политически лоббируют запрет для своих конкурентов, который приведет к увеличению цен для людей и снижению их благосостояния. Если государство примет позицию банков, мы лишимся привычных цен и станем немного беднее, а темпы инфляции получат стимул для роста, — пояснил Лавров.

Он отметил, что спор о скидках при оплате картами банков маркетплейсов не имеет однозначно правой стороны. По словам Лаврова, обвинения маркетплейсов в торговле контрафактом являются лукавыми, так как борьба с нелегальным товаром постоянно усиливается. Экономист подчеркнул, низкие цены на платформах часто объясняются отсутствием издержек на аренду и зарплаты персонала.

В истории с инвестициями в скидки со стороны маркетплейсов или снижением цены при оплате через их банки однозначно правых нет. Также некорректно обвинять маркетплейсы в том, что там всегда контрафакт, паль и прочее. Это очень лукавая позиция, мы видим постоянный рост борьбы с контрафактом, год за годом. Зачастую, условно, магазин обуви сам продает товар дешевле через маркетплейс. Это просто еще один канал продаж, но здесь в цене уже нет стоимости аренды, зарплат и ряда других издержек, вот и получается дешевле. Магазин это не губит, магазин на этом делает прибыль, — подытожил Лавров.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф подверг резкой критике практику предоставления скидок на маркетплейсах исключительно держателям карт их собственных банков. По его мнению, такая модель создает неравные условия конкуренции на финансовом рынке и может расцениваться как «торговое рабство».