HR-эксперт дал совет, как работать продуктивнее

Планирование поможет выстроить работу наиболее продуктивно, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер HR агентства Алексей Чихачев. Он отметил, что для задач необходимо специально выделять время.

Первый шаг — жить по календарю, а не по бесконечному списку задач. Разбивайте день на блоки: два-три окна глубокой работы без уведомлений, отдельные слоты под встречи и рутину. Все важное должно стоять в календаре с конкретным временем, иначе оно никогда не найдется, — рассказал Чихачев.

HR-эксперт подчеркнул, что рабочая среда также играет важную роль. По его словам, необходимо договориться с коллегами о комфортной для всех среде, а при работе из дома важно правильно организовать место.

Ранее HR-эксперт Валерия Доманская рассказала, что для сплочения рабочего коллектива руководителям важно регулярно отмечать достижения сотрудников и благодарить их. Она также посоветовала проводить летучки, стратегические сессии и открыто обсуждать как успехи, так и проблемы.