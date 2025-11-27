День матери
27 ноября 2025 в 14:55

HR-эксперт дал совет, как работать продуктивнее

HR-эксперт Чихачев: планирование поможет работать продуктивнее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Планирование поможет выстроить работу наиболее продуктивно, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер HR агентства Алексей Чихачев. Он отметил, что для задач необходимо специально выделять время.

Первый шаг — жить по календарю, а не по бесконечному списку задач. Разбивайте день на блоки: два-три окна глубокой работы без уведомлений, отдельные слоты под встречи и рутину. Все важное должно стоять в календаре с конкретным временем, иначе оно никогда не найдется, — рассказал Чихачев.

HR-эксперт подчеркнул, что рабочая среда также играет важную роль. По его словам, необходимо договориться с коллегами о комфортной для всех среде, а при работе из дома важно правильно организовать место.

Ранее HR-эксперт Валерия Доманская рассказала, что для сплочения рабочего коллектива руководителям важно регулярно отмечать достижения сотрудников и благодарить их. Она также посоветовала проводить летучки, стратегические сессии и открыто обсуждать как успехи, так и проблемы.

