В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом

Европа согласна на возвращение России в G8, но только потому, что хочет сохранить свое влияние на мировой арене, заявил доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф. В своей колонке для издания Unherd он отметил, что перезапуск «Большой восьмерки» может помочь ЕС не потерять международный престиж.

Перезапуск «Восьмерки» — один из способов [для Европы] сохранить свой международный авторитет и одновременно ослабить перспективу создания оси Москва — Вашингтон, — подчеркнул Канлифф.

По его мнению, есть риск, что при сближении РФ и США европейские государства окажутся вне ключевых международных процессов. Однако независимо от того, присоединится ли Россия к G8, старые механизмы, с помощью которых Запад «поддерживал свою гегемонию», постепенно утрачивают актуальность, резюмировал аналитик.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа разрабатывает планы переброски 800 тыс. военных НАТО на восток. По его словам, таким образом Брюссель готовит «инфраструктуру войны». Пушкой считает, что европейцы «пойдут по этому пути очень далеко».