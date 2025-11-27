День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 15:01

В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом

Доцент Канлифф: Европа согласна на возвращение РФ в G8 ради сохранения влияния

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европа согласна на возвращение России в G8, но только потому, что хочет сохранить свое влияние на мировой арене, заявил доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф. В своей колонке для издания Unherd он отметил, что перезапуск «Большой восьмерки» может помочь ЕС не потерять международный престиж.

Перезапуск «Восьмерки» — один из способов [для Европы] сохранить свой международный авторитет и одновременно ослабить перспективу создания оси Москва — Вашингтон, — подчеркнул Канлифф.

По его мнению, есть риск, что при сближении РФ и США европейские государства окажутся вне ключевых международных процессов. Однако независимо от того, присоединится ли Россия к G8, старые механизмы, с помощью которых Запад «поддерживал свою гегемонию», постепенно утрачивают актуальность, резюмировал аналитик.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа разрабатывает планы переброски 800 тыс. военных НАТО на восток. По его словам, таким образом Брюссель готовит «инфраструктуру войны». Пушкой считает, что европейцы «пойдут по этому пути очень далеко».

Россия
Европа
Евросоюз
организации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
«Для топки»: Захарова колко ответила на железнодорожные планы Латвии
HR-эксперт дал совет, как работать продуктивнее
«Хватит переть чушь»: друг опроверг слухи о девочке, убившей мать
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.