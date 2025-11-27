На готовку трачу всего 20 минут: рецепт тарталеток с сыром

На готовку трачу всего 20 минут: рецепт тарталеток с сыром

На готовку трачу всего 20 минут: рецепт тарталеток с сыром

Готовим начинку для тарталеток, от которой гости запляшут! Берем 200 граммов сливочного сыра типа «Филадельфия», добавляем 100 граммов тертого пармезана и 150 граммов мелко нарезанной ветчины. Для пикантности бросаем горсть вяленых томатов, нарубленных соломкой, и два измельченных зубчика чеснока.

Заправляем эту роскошную компанию тремя столовыми ложками сметаны, чайной ложкой лимонного сока и щепоткой мускатного ореха. Тщательно вымешиваем до состояния нежной облачной массы — чтобы наши тарталетки с сыром были еще вкуснее.

Начиняем тарталетки щедро, с верхом. Сверху украшаем веточкой руколы и кружочком черри. Эта сырная феерия с дымной ветчиной и пикантными томатами исчезнет с тарелок быстрее, чем вы успеете сказать «сыр»!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт риззото из тыквы.