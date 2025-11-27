День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:20

Путин раскрыл, к чему должна быть готова ОДКБ

Путин: ОДКБ нужно быть готовой к противостоянию любой агрессии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Организация Договора о коллективной безопасности должна быть готова к тому, что ей придется отражать агрессию в любой ее форме, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. При этом он подчеркнул, что сама ОДКБ ни для кого не представляет угрозы. Трансляцию выступления российского лидера ведет Telegram-канал пресс-службы Кремля.

Все отдают себе отчет, что в современных условиях надо плотнее работать друг с другом. Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран, — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что Москва предлагает запуск масштабной программы оснащения сил ОДКБ современными российскими вооружениями. Он отметил, что данная техника уже доказала свою высокую эффективность в условиях реальных боевых действий.

Прежде Путин заявил, что следующая встреча на высшем уровне Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Саммит будет посвящен теме «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

