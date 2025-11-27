Россиянам дали простой совет для улучшения памяти

Для того, чтобы улучшить память, можно научиться писать левой рукой, заявил NEWS.ru академик РАН, директор Российского центра неврологии и нейронаук Михаил Пирадов. Он отметил, что даже изучение сложных иностранных языков не сравнится по эффективности с таким навыком. Пирадов добавил, что основной проблемой в этой сфере является поддержание расширения памяти у разных людей.

Научиться писать левой рукой. Я вас уверяю, что ничего больше для встряски мозга, в общем, не существует. <…> Даже китайский язык — это не та встряска, — сказал Пирадов.

Ранее нутрициолог Роман Пристанский заявил, что ягоды способствуют стимуляции мозга. Содержащиеся в них флавоноиды позволяют улучшить память и повысить концентрацию. Эксперт отметил, что подобные соединения содержатся также в красном вине. Однако он предупредил, что польза будет нивелироваться вредом алкоголя.

Пристанский добавил, что орехи, вода и фрукты помогут обрести ясность ума. Он пояснил, что жиры, содержащиеся в орехах, необходимы для работы нервной системы.