Психолог объяснила, почему молодежь любит путешествовать в одиночку

Молодежь выбирает путешествовать в одиночку, чтобы разгрузиться и устроить себе цифровой детокс, рассказала психолог Екатерина Каталина. В разговоре с НСН специалист подчеркнула, что для зумеров это прекрасная возможность услышать себя.

Для многих людей одиночество равно скуке, тоске и изоляции. Однако психология различает одиночество вынужденное, когда человек страдает от отсутствия связи, и осознанный выбор побыть наедине с собой. Для зумеров, выросших в эпоху цифрового шума и соцсетей, ценность тишины и уединения стала особенно высока. Путешествие в одиночку — это форма цифрового детокса и возможность услышать себя, — пояснила Каталина.

По ее мнение, интерес к соло-туризму говорит не о безрассудстве, а о росте личной ответственности. Психолог уточнила, что молодые люди идут на просчитанный риск, заранее планируя маршрут.

