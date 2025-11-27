День матери
27 ноября 2025 в 16:05

Психолог объяснила, почему молодежь любит путешествовать в одиночку

Психолог Каталина: путешествия в одиночку позволяют разгрузиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Молодежь выбирает путешествовать в одиночку, чтобы разгрузиться и устроить себе цифровой детокс, рассказала психолог Екатерина Каталина. В разговоре с НСН специалист подчеркнула, что для зумеров это прекрасная возможность услышать себя.

Для многих людей одиночество равно скуке, тоске и изоляции. Однако психология различает одиночество вынужденное, когда человек страдает от отсутствия связи, и осознанный выбор побыть наедине с собой. Для зумеров, выросших в эпоху цифрового шума и соцсетей, ценность тишины и уединения стала особенно высока. Путешествие в одиночку — это форма цифрового детокса и возможность услышать себя, — пояснила Каталина.

По ее мнение, интерес к соло-туризму говорит не о безрассудстве, а о росте личной ответственности. Психолог уточнила, что молодые люди идут на просчитанный риск, заранее планируя маршрут.

Генеральный директор турфирмы Воскан Арзуманов ранее рассказал, что безвизовый Китай может стать альтернативой визовым Черногории и Хорватии. Он отметил, что россиянам в целом стоит рассмотреть азиатское направление.

