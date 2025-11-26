День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 16:45

Турэксперт назвал альтернативу Черногории и Хорватии

Турэксперт Арзуманов: безвизовый Китай может заменить Черногорию и Хорватию

Фото: Chen Haoming/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Безвизовый Китай может стать альтернативой визовым Черногории и Хорватии, рассказал НСН генеральный директор турфирмы Воскан Арзуманов. Он отметил, что россиянам в целом стоит рассмотреть азиатское направление.

Есть позитивная новость о безвизовом Китае, куда сейчас россияне массово едут. Это не Черногория и не Хорватия, но достаточно интересное направление, готовое принять наших туристов. Юго-Восточная Азия сильно нарастила объемы приема россиян: добавился Вьетнам, Таиланд, — рассказал Арзуманов.

Турэксперт подчеркнул, что россияне могут рассмотреть для путешествий Турцию, Египет и Мальдивы. По его словам, всего из России сейчас есть около 100 прямых направлений.

Ранее страховой агент Кирилл Сгибнев рассказал, что чаще всего россияне обращаются за помощью после ДТП во время путешествий в Таиланде. По его словам, российские туристы, отдыхающие в Турции и Египте, чаще жалуются на бытовые травмы или лор-заболевания.

туризм
направления
Китай
визы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Греф предупредил о «катаклизме» при ужесточении льготной ипотеки
Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»
Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе
«Жив в воспоминаниях»: продюсер о спорах за последний альбом Паши Техника
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.