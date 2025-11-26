Турэксперт назвал альтернативу Черногории и Хорватии

Безвизовый Китай может стать альтернативой визовым Черногории и Хорватии, рассказал НСН генеральный директор турфирмы Воскан Арзуманов. Он отметил, что россиянам в целом стоит рассмотреть азиатское направление.

Есть позитивная новость о безвизовом Китае, куда сейчас россияне массово едут. Это не Черногория и не Хорватия, но достаточно интересное направление, готовое принять наших туристов. Юго-Восточная Азия сильно нарастила объемы приема россиян: добавился Вьетнам, Таиланд, — рассказал Арзуманов.

Турэксперт подчеркнул, что россияне могут рассмотреть для путешествий Турцию, Египет и Мальдивы. По его словам, всего из России сейчас есть около 100 прямых направлений.

Ранее страховой агент Кирилл Сгибнев рассказал, что чаще всего россияне обращаются за помощью после ДТП во время путешествий в Таиланде. По его словам, российские туристы, отдыхающие в Турции и Египте, чаще жалуются на бытовые травмы или лор-заболевания.