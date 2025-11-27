Захарова объяснила, что вызывает у НАТО «приступ конвульсий» Захарова заявила, что любые усилия по Украине вызывают у НАТО приступ конвульсий

Любые усилия в направлении мирного урегулированию конфликта на Украине вызывают у НАТО приступ конвульсий, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, в этом вопросе Москва не наблюдает никаких изменений, включая план действий Альянса по торпедированию переговоров. Дипломат также напомнила об утечках, которые «говорят сами за себя».

Любые наметки по политико-дипломатическому урегулированию, пути или контактам вызывают у них просто приступ в информационной среде таких конвульсий, которые призваны затормозить, не пускать, обрушить даже тенденции, — подчеркнула Захарова.

Представитель ведомства отметила, что оптимизм генсека НАТО Марка Рютте о возможности завершить конфликт на Украине в ближайшее время ничего не значит. Захарова объяснила это противоположными публичными заявлениями политика «в другой микрофон». Рютте, напомнила она, призывает увеличить количество поставок оружия Киеву.

Ранее Захарова отметила, что страны ЕС пытаются помешать формированию политико-дипломатического процесса по урегулированию ситуации вокруг Украины. Дипломат убеждена, что именно в этом заключается истинная цель государств объединения.