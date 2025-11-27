День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 15:59

Захарова объяснила, что вызывает у НАТО «приступ конвульсий»

Захарова заявила, что любые усилия по Украине вызывают у НАТО приступ конвульсий

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Любые усилия в направлении мирного урегулированию конфликта на Украине вызывают у НАТО приступ конвульсий, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, в этом вопросе Москва не наблюдает никаких изменений, включая план действий Альянса по торпедированию переговоров. Дипломат также напомнила об утечках, которые «говорят сами за себя».

Любые наметки по политико-дипломатическому урегулированию, пути или контактам вызывают у них просто приступ в информационной среде таких конвульсий, которые призваны затормозить, не пускать, обрушить даже тенденции, — подчеркнула Захарова.

Представитель ведомства отметила, что оптимизм генсека НАТО Марка Рютте о возможности завершить конфликт на Украине в ближайшее время ничего не значит. Захарова объяснила это противоположными публичными заявлениями политика «в другой микрофон». Рютте, напомнила она, призывает увеличить количество поставок оружия Киеву.

Ранее Захарова отметила, что страны ЕС пытаются помешать формированию политико-дипломатического процесса по урегулированию ситуации вокруг Украины. Дипломат убеждена, что именно в этом заключается истинная цель государств объединения.

МИД РФ
Мария Захарова
НАТО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог поделилась, как создать новогодне настроение
Путин объяснил, что не так со «сливом» телефонных переговоров
Путин указал на главную проблему украинской армии
Путин сообщил об окружении двух городов
Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября
Путин одной фразой оценил возможный отказ США продлять ДСНВ
Путин объяснил, что готов гарантировать Европе
Путин заявил, что нужно сделать с планом урегулирования по Украине
Стало известно о потерях ВСУ за октябрь
Путин раскрыл, когда на СВО прекратятся боевые действия
Путин раскрыл состав российской переговорной группы по Украине
Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины
«Жулики»: Путин отверг ложь о «российской агрессии» против ЕС
Украина договорилась с Британией о сборке дронов-перехватчиков
Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская
В Турции назвали условие для возможности отправки миротворцев на Украину
Путин ответил на вопрос о визите делегации США в Москву
В России выявили самый длительный случай заражения ковидом
В Киришах мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры
Росгвардия поймала дебошира и получила неожиданную похвалу
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.