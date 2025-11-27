«Для топки»: Захарова колко ответила на железнодорожные планы Латвии Захарова: шпалы с разобранных путей в Россию нужны Латвии для обогрева

Власти Латвии, вероятно, планируют использовать шпалы с железнодорожных путей в Россию для отопления, в ироничной форме заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова изданию KP.RU. Такое мнение дипломат выразила в связи с недавним заявлением латвийского руководства.

Видимо, шпалы нужны им для топки, — сказала Захарова.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что правительство страны рассматривает возможность демонтажа участков железнодорожных путей, ведущих в Россию. По его словам, до завершения текущего года власти совместно с военными проанализируют вариант разборки приграничной инфраструктуры. Рига также намерена согласовать свою позицию по данному вопросу с Литвой и Эстонией.

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что властям Финляндии при строительстве забора у границы с Россией следует предусмотреть туалеты на случай реализации «худших фобий». Дипломат отметила, что это станет единственным полезным элементом сооружения.

Также Захарова сообщила на брифинге о подготовке ответных мер в связи с ограничениями ЕС на выдачу многократных виз гражданам РФ. Она подчеркнула, что действия Москвы будут тщательно выверенными и взвешенными.