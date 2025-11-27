Россия обратилась с просьбой к политсилам Гвинеи-Бисау Захарова: Москва призывает политические силы Гвинеи-Бисау к сдержанности

Российская Федерация выразила серьезную озабоченность в связи с обострением внутриполитической ситуации в Гвинее-Бисау и призывает местные политсилы к сдержанности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Москва внимательно отслеживает развитие событий в этой традиционно дружественной стране, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы продолжаем внимательно отслеживать развитие ситуации и призываем политические силы республики проявлять сдержанность, прилагать все необходимые усилия для стабилизации положения в этой стране посредством диалога в рамках законности и порядка, — сказала Захарова.

Ранее военные Гвинеи-Бисау объявили об установлении полного контроля над государством. Президент Умару Сисоку Эмбало заявил о совершении государственного переворота, отметив отсутствие насильственных действий в его адрес и указав в качестве причины событий попытку подрыва итогов президентского голосования. Как сообщало посольство России в африканской стране, ему не поступали сведения о пострадавших гражданах РФ.