Белоусов спрогнозировал будущие отношения России и Киргизии Белоусов: Россия и Киргизия столкнутся с новыми вызовами в Центральной Азии

Россия и Киргизия сталкиваются с общими проблемами в поддержании стабильности в Центральной Азии, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с главой киргизского военного ведомства Русланом Мукамбетовым в Бишкеке. По его мнению, для решения этих вопросов необходимы согласованные действия и точная координация между странами, передает ТАСС.

Мы стоим перед очень серьезными вызовами, связанными со стабильностью ситуации в Центральной Азии, в мире в целом. <...> И наша с вами общая ответственность — обеспечить стабильность, безопасность в этом регионе, — сказал Белоусов.

Глава Минобороны отметил, что задача поставлена лидерами двух стран и требует четкого выполнения. Белоусов также напомнил о многолетнем сотрудничестве оборонных ведомств и подчеркнул важность «сверить часы по широкому кругу вопросов».

Ранее Путин и Жапаров подписали в Бишкеке совместное заявление об углублении союзнических отношений и стратегического партнерства. В документе закреплены задачи по укреплению двусторонних связей, поддержанию политического диалога и соблюдению принципов Договора о нераспространении ядерного оружия.