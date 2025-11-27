День матери
27 ноября 2025 в 14:35

В Белгороде рассказали о последствиях новой атаки ВСУ

Мэр Белгорода Демидов: при атаке ВСУ повреждены административное здание и гараж

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ВСУ попытались нанести ракетный удар по Белгороду, заявил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. По его словам, воздушные цели были уничтожены, но повреждены оказались административное здание и гараж.

Сегодня рано утром над Белгородом сработала система ПВО, ВСУ вновь атаковали Белгород. Воздушные цели были уничтожены. К сожалению, без последствий не обошлось. По предварительной информации, повреждено административное здание и гараж. К счастью, данных о пострадавших нет, — написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на село Бессоновка. По его словам, житель населенного пункта получил баротравму, его доставили в больницу. Он добавил, что в результате удара выбиты окна и посечен фасад здания коммерческого объекта, также повреждены четыре машины.

До этого Гладков сообщил, что из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ могли уехать не менее 60 тыс. человек. По его словам, большинство из них вернутся после завершения специальной военной операции.

