День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 07:29

«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте

Трамп заявил, что США серьезно отстают от России по количеству ледоколов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США существенно отстают от России по количеству ледоколов, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он назвал нелепой ситуацию, когда у Москвы есть десятки ледоколов, а у Вашингтона — только один. Трансляцию выступления главы государства вел Белый дом на своем YouTube-канале.

У нас не было ни одного [ледокола], сейчас у нас один. У России их 48, а у нас один. Это просто нелепо, — подчеркнул президент.

Трамп добавил, что США заказали 11 ледоколов, которые будут построены «в кратчайшие сроки» и совсем скоро окажутся у американцев. Производство судов ведется совместно с Финляндией и другими странами, резюмировал политик.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что атомный ледокол «Чукотка» планируется сдать в декабре следующего года. По его словам, судно готово примерно на 70%. Ледокол оснащен ядерной установкой «РИТМ-200», а его двухосадочная конструкция позволяет работать как в арктических водах, так и в устьях рек.

До этого стало известно, что закладка атомного судна «Сталинград» приближает Россию к появлению самой большой в истории мира серии из семи ледоколов. Отмечается, что страна выходит на беспрецедентный показатель в этой области.

США
Россия
ледоколы
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертоносный пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушили
«Хотят повернуть вспять»: в США объяснили стремление ЕС «расчленить» Россию
Сразу в трех российских городах ограничили воздушные перелеты
В Сириусе приостановили доступ к месту проведения Конгресса молодых ученых
На Байконуре обнаружили повреждение после запуска ракеты «Союз»
В российском регионе при атаке дронов повреждены дом и АЗС
Леонова, Порошина, Кожевникова: топ-5 многодетных актрис России
Освобождение Купянска, ликвидация офицера ВСУ: новости СВО к утру 28 ноября
В Госдуме предложили сделать сокращенной пятницу перед Днем матери
В Британии назвали западную дипломатию выдающимся примером некомпетентности
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 ноября
Более 130 БПЛА сбили над Россией за ночь
«Игра с цифрами»: юрист о принципах ценообразования на маркетплейсах
«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте
Трамп унизил журналистку после вопроса о стрельбе в Вашингтоне
Охотник на Patriot: русский Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК в зоне СВО
В Ростовской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион
Вкуснее, чем мясо по-французски! Новогодний «Снежный рулет» из свинины
Суд национализировал имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.