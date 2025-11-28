«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте

США существенно отстают от России по количеству ледоколов, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он назвал нелепой ситуацию, когда у Москвы есть десятки ледоколов, а у Вашингтона — только один. Трансляцию выступления главы государства вел Белый дом на своем YouTube-канале.
У нас не было ни одного [ледокола], сейчас у нас один. У России их 48, а у нас один. Это просто нелепо, — подчеркнул президент.
Трамп добавил, что США заказали 11 ледоколов, которые будут построены «в кратчайшие сроки» и совсем скоро окажутся у американцев. Производство судов ведется совместно с Финляндией и другими странами, резюмировал политик.
Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что атомный ледокол «Чукотка» планируется сдать в декабре следующего года. По его словам, судно готово примерно на 70%. Ледокол оснащен ядерной установкой «РИТМ-200», а его двухосадочная конструкция позволяет работать как в арктических водах, так и в устьях рек.
До этого стало известно, что закладка атомного судна «Сталинград» приближает Россию к появлению самой большой в истории мира серии из семи ледоколов. Отмечается, что страна выходит на беспрецедентный показатель в этой области.