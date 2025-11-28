«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте Трамп заявил, что США серьезно отстают от России по количеству ледоколов

США существенно отстают от России по количеству ледоколов, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он назвал нелепой ситуацию, когда у Москвы есть десятки ледоколов, а у Вашингтона — только один. Трансляцию выступления главы государства вел Белый дом на своем YouTube-канале.

У нас не было ни одного [ледокола], сейчас у нас один. У России их 48, а у нас один. Это просто нелепо, — подчеркнул президент.

Трамп добавил, что США заказали 11 ледоколов, которые будут построены «в кратчайшие сроки» и совсем скоро окажутся у американцев. Производство судов ведется совместно с Финляндией и другими странами, резюмировал политик.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что атомный ледокол «Чукотка» планируется сдать в декабре следующего года. По его словам, судно готово примерно на 70%. Ледокол оснащен ядерной установкой «РИТМ-200», а его двухосадочная конструкция позволяет работать как в арктических водах, так и в устьях рек.

До этого стало известно, что закладка атомного судна «Сталинград» приближает Россию к появлению самой большой в истории мира серии из семи ледоколов. Отмечается, что страна выходит на беспрецедентный показатель в этой области.