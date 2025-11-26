В Госдуме раскритиковали идею отмены скидок на маркетплейсах Миронов: отмена скидок на маркетплейсах скажется на уровне жизни россиян

Отмена скидок и бонусов на маркетплейсах может негативно отразиться на уровне жизни россиян, заявил глава фракции ГД «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой тщательно оценить последствия таких мер, сообщают «Известия».

В условиях ограничения реальных доходов населения и роста издержек для домохозяйств такие механизмы ценовой оптимизации имеют не только экономическое, но и социальное значение, напрямую влияя на уровень и качество жизни, – сказал Миронов.

По словам депутата, запрет на установление различных цен в зависимости от способа оплаты способен ослабить конкуренцию на внутреннем рынке. Миронов подчеркнул, что регуляторные меры не должны вводиться в одностороннем порядке, поскольку в таком случае они могут ударить по потребителям.

Миронов призвал руководство Банка России проанализировать все последствия отмены скидок на маркетплейсах. Если будут выявлены серьезные нарушения здоровой конкуренции, не стоит идти на поводу у самых крупных финансовых организаций. Следует избежать решений, при которых подавлялись бы растущие быстрыми темпами банки маркетплейсов, лишая выгоды потребителей и стимулов к инновациям и развитию участников рынка, считает депутат.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 78% россиян уверены в повышении цен на товары в случае запрета скидок на маркетплейсах. 64% покупателей назвали несправедливым предложение крупнейших кредитно-финансовых учреждений запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки.