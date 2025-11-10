Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 12:00

Лебедев объяснил, почему не считает США комфортной страной

Блогер Лебедев назвал США некомфортной для жизни страной

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Америка вовсе не так комфортна для проживания, как принято считать, заявил в соцсети «ВКонтакте» блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Так он прокомментировал снижение позиций США в рейтинге уровня жизни по версии портала Visual Capitalist.

Нужно показывать правду. Америка — совершенно не такая приятная для жизни страна, как это может показаться, когда листаешь картинки или смотришь голливудские фильмы, — отметил Лебедев.

По данным Visual Capitalist, США больше не входят в десяток стран с самым высоким уровнем жизни. Дизайнер отметил, что подобные материалы помогают формировать более объективное представление о действительности.

Ранее Лебедев заявил, что мировая пресса похожа на мафию. По его мнению, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Блогер обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.

До этого Лебедев обрушился с критикой на визовую политику стран Евросоюза. Он рассказал, что срок действия его итальянской визы составил всего 12 дней, несмотря на многолетнюю историю получения долгосрочных «шенгенов».

Артемий Лебедев
США
уровень жизни
рейтинги
