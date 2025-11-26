День матери
26 ноября 2025 в 11:05

Россиянам рассказали, как отличить настоящую икру от подделки

Нутрициолог Дивинская: одинаковые икринки являются признаком подделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Настоящие икринки всегда немного различаются по размеру и имеют неидеальную форму, в то время как искусственные выглядят как штампованные, абсолютно одинаковые, заявила NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, убедиться в подлинности продукта можно с помощью простого теста горячей водой или проверив структуру икринки на языке.

Настоящие икринки не идеальны. Они различаются размером, имеют небольшие неровности и ядро-зародыш. Искусственные — одинаковые, как штампованные. Можно провести тест кипятком. Бросьте икринку в горячую воду: настоящая побелеет, даст белковый осадок. Желатиновая растворится или окрасит воду. Что касается структуры на языке, то натуральная икринка лопается при надавливании, оставляя маслянистое послевкусие. Имитация жуется, как резина, — пояснила Дивинская.

Она отметила, что российский рынок наводнили сотни килограммов фальшивой икры из Китая, которая продается в крупных городах РФ по заманчивой цене около 200 рублей за 100 грамм. По словам нутрициолога, мошенники используют накрученные отзывы в мессенджерах, а после оплаты на карту блокируют покупателей, оставляя их с продуктом сомнительного происхождения.

Сотни килограммов фальшивой икры из Китая уже продаются в России под видом деликатеса. В Москве, Санкт-Петербурге и городах Сибири появились предложения «новогоднего люкса» по 200 рублей за 100 грамм. При том, что настоящая икра стоит от 10 тыс. рублей за кило. Схема простая: накрученные отзывы в Telegram, оплата переводом на карту, а в итоге — блокировка счета и продукт сомнительного происхождения. Оцените стоимость. Россия производит всего 60 тонн икры в год. Себестоимость 100 граммов — не менее восьми тысяч рублей. Все, что дешевле — фальсификат, — резюмировала Дивинская.

Ранее сообщалось, что в Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая, товар уже активно распространяется в рознице и интернете. Продукцию выдают за оригинальную, но продают по цене в десятки раз ниже рыночной.

