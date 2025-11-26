День матери
26 ноября 2025 в 11:24

Раскрыта личность новой возлюбленной Диброва

Дибров начал встречаться с подругой бывшей супруги

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Телеведущий Дмитрий Дибров вступил в новые романтические отношения после развода с супругой Полиной, сообщает издание «СтарХит». Осенью текущего года у ведущего начался роман с нутрициологом Екатериной Гусевой, которая является знакомой его бывшей жены. Пара уже посещала несколько закрытых мероприятий вместе и недавно вернулась с совместного отдыха на Бали, где Дибров праздновал свой день рождения.

Гусевой 43 года, она является выпускницей юридического факультета Высшей школы экономики, но профессионально занимается нутрициологией. Она консультирует VIP-клиентов, организует онлайн-марафоны и развивает собственный бренд здорового питания, включающий сеть кафе. По информации из окружения ведущего, именно она помогла Диброву скорректировать рацион и привести физическую форму в порядок. Екатерина воспитывает троих детей.

Ранее близкая подруга семьи заявила, что Дибров планирует сделать предложение руки и сердца своей бывшей супруге Полине в новогоднюю ночь. По словам источника, шоумен готовит особую романтическую программу для этого события. Подруга семьи выразила уверенность в высокой вероятности положительного ответа со стороны Полины, отметив, что у экс-супруги ведущего в настоящее время нет других серьезных отношений.

