20 ноября 2025 в 19:36

Дибров готовится сделать предложение бывшей жене

Дибров планирует сделать предложение бывшей жене на Новый год

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Известный телеведущий Дмитрий Дибров планирует сделать предложение руки и сердца своей бывшей супруге Полине, сообщила близкая подруга семьи в беседе с Telegram-каналом «Свита Короля». По ее словам, это романтическое событие запланировано на новогоднюю ночь, для которой шоумен готовит особое празднование.

Он очень готовится к этому празднику, выбрал место, подарок, — рассказала собеседница.

Она также выразила уверенность в высокой вероятности положительного ответа со стороны Полины. По мнению подруги, шансы на воссоединение пары достаточно велики, поскольку у бывшей супруги ведущего в настоящее время нет других серьезных отношений. Она добавила, что «старая любовь не ржавеет», а также напомнила, что общие дети нуждаются в полноценной семье.

Ранее появились данные о том, что Дибров покинул Россию после появления видео, на котором запечатлели похожего на него человека у машины с расстегнутой ширинкой. Стало известно, что шоумен находится на Бали и временно избегает публичных выходов.

До этого подруга семьи Дибровых заявила, что слухи о разводе — это инсценировка, созданная для пиара и финансовых интересов. По ее словам, для этого пара привлекла своего знакомого Романа Товстика, чтобы усилить эффект, однако результат оказался неожиданным. Подруга семьи считает, что на самом деле супруги по-прежнему вместе.

