26 ноября 2025 в 11:07

Известный американский рэпер может дать концерт в России за рекордную сумму

Рэпер Трэвис Скотт готов выступить в «Лужниках» за $8 млн

Трэвис Скотт Трэвис Скотт Фото: IMGlobal Look PressAGO/www.imago-images.de/
Американский рэпер Трэвис Скотт провел личные переговоры с российскими организаторами в Дубае, где стороны обсудили возможность проведения концерта в «Лужниках» летом 2026 года, сообщает Telegram-канал Mash. Артист дал предварительное согласие на выступление за рекордный гонорар в $8 млн (631 млн рублей). Переговорный процесс приостановлен до завершения зимы, поскольку команда музыканта намерена отследить возможные изменения политической обстановки перед принятием окончательного решения.

Организаторы заранее подготовились к переговорам, установив контакты во время совместной работы с артистом на европейских концертах летом текущего года. В ходе встречи выяснилось, что Скотт проявляет повышенное внимание к политической ситуации в России и возможным репутационным рискам. Запрашиваемый гонорар превышает его стандартные ставки в Европе.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова получит около 3,6 млн рублей за выступление в московском доме культуры. Окончательная сумма гонорара может быть скорректирована. Билеты стоимостью от 3,5 тыс. рублей были практически полностью раскуплены.

До этого стало известно, что американский рэпер марокканского происхождения French Montana (Карим Харбуш) выступит с концертом в Москве 23 апреля 2026 года. Артист известен такими композициями, как Stay Schemin и Wish U Well, а также номинациями на премии Billboard Music Awards и Grammy. Кроме того, он является женихом принцессы Дубая Махры Аль-Мактум.

