26 ноября 2025 в 10:42

ЕС пришлось срочно разрабатывать новый план по Украине из-за одной страны

Politico: европейские страны готовят запасной вариант финансирования Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейские государства экстренно разрабатывают альтернативный план финансовой поддержки Украины на 2026 год, сообщает Politico со ссылкой на источники. Данные меры необходимы на случай провала переговоров об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву.

На октябрьском саммите ЕС не удалось согласовать предложение о выделении Украине кредита в €140 млрд за счет средств Москвы, говорится в материале. Инициатива столкнулась с решительным противодействием премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который выразил опасения относительно юридических и экономических рисков экспроприации.

Ранее старший советник Центра европейской политики Кристиан Меллинг заявил, что самостоятельная поддержка Украины европейскими странами без участия США создаст дополнительные риски для ЕС. По его оценке, хотя технически такая возможность присутствует, ее реализация связана с существенными проблемами.

Кроме того, немецкое издание Handelsblatt прогнозирует для Украины финансовую катастрофу в январе 2026 года. Публикация указывает, что данная ситуация неминуема, если Евросоюз в срочном порядке не изыщет источники финансирования для поддержки Киева.

