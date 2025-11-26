День матери
26 ноября 2025 в 10:47

Полиция сообщила о новой уловке мошенников, связанной с антирадарами

МВД: мошенники крадут деньги с помощью вредоносного ПО под видом антирадаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники начали красть деньги с помощью вредоносных приложений для водителей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Отмечается, что речь идет о антирадарах.

В ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов происходили списания денежных средств, — сказали в управлении.

Чаще всего кража развивается по одному и тому же сценарию: человек видит рекламу «полезного приложения», скачивает APK-файл из ненадежного источника. После установки вредоносное программное обеспечение получает доступ к банковским приложениям или СМС, что дает злоумышленникам возможность совершать несанкционированные списания средств.

Ранее МВД рассказало о самых распространенных схемах мошенничества в Roblox. Злоумышленники предлагают детям приобрести игровые пропуска и облики, а также приглашают на фальшивые испытания, где просят ввести логин и пароль. Такие действия могут привести к краже денег или потере аккаунта.

