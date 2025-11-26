День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:36

В ГД рассказали о законопроекте про размещение флага РФ на спортобъектах

Депутат Говырин: размещение флага РФ на спортобъектах укрепит единство общества

Фото: Илья Питалев /РИА Новости
Внесение на рассмотрение законопроекта о размещении флага России на спортивных объектах направлено на укрепление единства общества, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, это особенно актуально в условиях дискриминации российской символики на международной спортивной арене.

Установление государственного флага России на зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта, и на спортивных сооружениях является одной из мер, направленных на снижение негативного эффекта от недружественной политики в отношении фундаментальных ценностей российского общества и укрепление принципов гражданского единства и российской самобытности. На спортивных объектах всегда много молодежи, ребята будут заниматься спортом и болеть за любимые команды под триколором и с уважением к стране, — пояснил Говырин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Министерство спорта России стремится вернуть российских спортсменов на Олимпиаду 2028 года и международные соревнования. По его словам, для этого нужно восстановить в правах Олимпийский комитет РФ.

Россия
флаги
спортсмены
законопроекты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
