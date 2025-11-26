В ГД рассказали о законопроекте про размещение флага РФ на спортобъектах Депутат Говырин: размещение флага РФ на спортобъектах укрепит единство общества

Внесение на рассмотрение законопроекта о размещении флага России на спортивных объектах направлено на укрепление единства общества, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, это особенно актуально в условиях дискриминации российской символики на международной спортивной арене.

Установление государственного флага России на зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта, и на спортивных сооружениях является одной из мер, направленных на снижение негативного эффекта от недружественной политики в отношении фундаментальных ценностей российского общества и укрепление принципов гражданского единства и российской самобытности. На спортивных объектах всегда много молодежи, ребята будут заниматься спортом и болеть за любимые команды под триколором и с уважением к стране, — пояснил Говырин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Министерство спорта России стремится вернуть российских спортсменов на Олимпиаду 2028 года и международные соревнования. По его словам, для этого нужно восстановить в правах Олимпийский комитет РФ.