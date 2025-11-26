День матери
26 ноября 2025 в 10:12

Встреча Путина с Жапаровым в Киргизии попала на видео

Фото: kremlin.ru
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина с главой Киргизии Садыром Жапаровым попала на видео, кадрами поделилась пресс-служба Кремля. На них запечатлен момент, как лидера РФ встречает оркестр, исполняющий российский гимн.

Помимо этого, на видео попал момент, как два политика идут по красной дорожке. Они оба были одеты в строгие костюмы темных цветов.

Ранее кортеж президента России сопровождался эскортом конных всадников с государственными флагами. На обнародованных кадрах видно, что дорожное движение было полностью перекрыто, на проезжей части отсутствовали другие транспортные средства и пешеходы.

До этого поступала информация о предстоящем государственном визите Путина в Киргизию для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. В программе визита также запланирована встреча российского лидера с представителями молодых ученых.

Не так давно президент США Дональд Трамп выразил ожидание трехсторонней встречи с российским коллегой и украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский президент надеется на скорую организацию такого саммита, указав, что он может состояться после достижения договоренностей по урегулированию конфликта или на завершающем этапе переговоров.

