26 ноября 2025 в 10:12

Суд оставил в силе приговор агенту Киева за передачу данных о технике ВМФ

Во Власихе суд признал законным приговор за передачу Киеву данных о технике ВМФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор Михаилу Комкову, которого приговорили к 14 годам колонии за передачу Украине данных о технике Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Новороссийска, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. В июне мужчину признали виновным по статьям о госизмене и призывах к террористической деятельности.

Судебный акт оставлен без изменения, — говорится в судебных документах.

Следователи установили, что по заданию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Комков сфотографировал и записал на видео ограждения и территорию воинских частей в Новороссийске. Также он определил место базирования нескольких кораблей.

Собрав информацию, мужчина отправил ее представителю украинской разведки. Кроме того, в марте 2024 года россиянин разместил в Сети комментарий, оправдывающий деятельность «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы за передачу Киеву данных о работе оборонного предприятия. Отмечается, что фигурант уголовного дела сам связался с представителями украинских спецслужб.

суды
госизмены
приговоры
Украина
