Огромный экран с флагом России у посольства Украины попал на видео В Бишкеке вывесили экран с флагом РФ у посольства Украины перед приездом Путина

Возле площади в Бишкеке, где состоялась церемония встречи российского президента Владимира Путина, разместили экран с флагом России, именно там находится здание посольства Украины, сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев. Помимо этого, у здания стояли правоохранительные органы.

Посольство не стало снимать полотнище перед приездом Путина. На кадрах видно, как за экраном развевается украинский флаг.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин разместил видеозапись прибытия президента России в Киргизию. На опубликованных кадрах запечатлен спуск российского лидера по трапу самолета. Ступени авиатрапа были покрыты красной ковровой дорожкой с традиционными киргизскими орнаментами.

Церемония встречи сопровождалась торжественной музыкой, почетным караулом и государственной символикой. Президент Киргизии Садыр Жапаров поприветствовал Путина рукопожатием сразу после выхода из воздушного судна.

Кортеж российского президента сопровождался конным эскортом с национальными флагами. Видеоматериалы демонстрируют полностью перекрытую для движения транспорта и пешеходов дорогу.