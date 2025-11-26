Рождественский пост — 2025: календарь питания, традиции и смысл

В конце ноября в кругу православных христиан начинается подготовка к Рождественскому посту. Это период интенсивной духовной работы, совершения благих дел, а также усмирения плоти. Рассказываем про традиции Рождественского поста, предписания и запреты, а также составляем календарь питания для Рождественского поста в 2025 году.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2025 году

Первым делом разберемся с датами. Рождественский, он же Филиппов пост длится сорок дней. Он закреплен за непереходящим праздником, Рождеством Христовым, а потому каждый год начинается в один и тот же день. Начало Рождественского поста приходится на 28 ноября, завершение — на Сочельник, 6 января.

Интересный факт! Как мы уже заметили, этот пост иногда называют Филипповым. А все потому, что он следует за днем памяти апостола Филиппа. В широких кругах это праздник Филиппов день — последний день для разгула, свадеб и употребления скоромной пищи.

Суть и духовное значение поста

Перед началом Рождественского поста стоит усвоить, в чем суть этого периода. Говение не сводится к ограничениям в еде и уж тем более не является диетой. На самом деле оно служит напоминанием сразу о двух библейских событиях:

сорокадневном пребывании Иисуса в пустыне;

сорокадневном посту Моисея, после которого на пророка снизошло откровение о десяти заповедях.

В 2025 году Рождественский пост станет для христиан очередным этапом усиленного духовного труда. Это время свершения молитв, посещения служб, чтения священных текстов, милостыни и добрых дел. Ограничения в еде нужны для усмирения плоти, но не являются самоцелью. Истинное значение поста — в возвышении духа, в следовании примерам Сына Божьего и святых подвижников.

Суть и традиции Рождественского поста Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом, традиции Рождественского поста соблюдаются для укрепления веры и воли. А в свободное от духовного труда время стоит заняться спокойным, богоугодным делом, соответствующим настроению поста (например, рукоделием). В этот период также можно:

молиться об умерших;

покреститься самому или покрестить ребенка;

читать акафист.

С начала Рождественского поста и до самого Рождества верующим запрещается:

ссориться, скандалить;

сквернословить;

играть свадьбы;

предаваться лени, чревоугодию и другим грехам;

потакать своим вредным привычкам;

посещать и организовывать вечеринки;

устраивать алкогольные застолья.

Календарь питания: что можно и нельзя есть по дням

Календарь питания Рождественского поста — настоящая палочка-выручалочка для говеющих. Дело в том, что пищевые ограничения варьируются от сухоядения до употребления рыбы в зависимости от дня недели. Общим для всей Четыредесятницы остается запрет на:

мясные продукты;

молочные продукты;

яйца.

Таким образом, продукты эксплуатации животных оказываются под запретом. Исключение — рыба и морепродукты в некоторые дни, а также мед. От алкоголя, к слову, тоже рекомендуется отказаться.

В 2025 году Рождественский пост будет разделен на четыре периода. С ходом времени пищевые ограничения будут становиться все строже.

С 28 ноября по 19 декабря

Понедельник — горячая пища без масла

Среда и пятница — сухоядение

Вторник, четверг, суббота, воскресенье — горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты

Календарь питания на Рождественский пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исключение — 4 декабря, праздник Введения Богородицы во храм. В этот день дозволены горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты.

С 20 декабря по 1 января

Понедельник — пища без масла

Вторник, четверг — пища с растительным маслом

Среда, пятница — сухоядение

Суббота, воскресенье — горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты

С 2 по 5 января

Понедельник, среда, пятница — сухоядение

Вторник, четверг — горячая пища без масла

Суббота, воскресенье — горячая пища с маслом

6 января — Сочельник

Самым строгим днем поста является предпразднство Рождества, или Сочельник. 6 января говеющие будут голодать до появления первой звезды. После этого можно угоститься сочивом — кутьей с медом, маком и сухофруктами.

В день Рождества Христова пост не держат. Впрочем, после долгих пищевых ограничений налегать на «тяжелую» пищу не стоит. Это чревато проблемами с пищеварением.

Вкусные и простые рецепты постных блюд

Теперь, когда мы выяснили, что можно есть в Рождественский пост, поделимся парой рецептов постных блюд. Несмотря на ограничения, питаться в этот период можно сытно и разнообразно. В рацион можно добавить беляши с тофу, постную шарлотку, веганские голубцы, тефтели с рисом и грибами и многое другое.

Постный суп из сушеных белых грибов

Постный суп с грибами: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Залейте 50–100 г сушеных грибов холодной водой и оставьте минимум на 2 часа (в идеале на ночь). Откиньте грибы на дуршлаг, затем верните в кастрюлю и залейте 1,5 литрами питьевой водой. Варите на среднем огне около получаса после закипания. Луковицу среднего размера нашинкуйте мелко и обжарьте в 2 ст. л. растительного масла до прозрачности. Три средних картофелины нашинкуйте соломкой и бросьте в кастрюлю к грибам, варите 20 минут до готовности картошки. Далее отправьте в кастрюлю пассерованный лук, две лаврушки и немного соли и перца на свой вкус. Томите на слабом огне 10 минут, дайте настояться и разливайте по тарелкам.

Постный салат цезарь с тофу

100 г классического тофу нашинкуйте кубиками и обжарьте на сухой сковородке до золотистости. 200 г листьев салата крупно нарвите. С 4 ломтиков хлеба срежьте корочки, мякоть подсушите на сковородке без масла до золотистости. 150 г черри нарежьте половинками. Для заправки смешайте 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы и немного соли, хорошенько перемешайте. Соедините ингредиенты в боуле, заправьте и перемешайте.

Солянка с грибами и капустой

250 г шампиньонов нарежьте крупными слайсами, выложите на сковородку, следом отправьте половинку репчатой луковицы и жарьте 7–10 минут до готовности грибов. Одну морковку крупно натрите, соедините с оставшейся половинкой лука и отправьте на другую сковороду на 3-4 минуты. Влейте к моркови около 200 мл томатного сока, тушите 2-3 минуты. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, примните, отправьте к моркови и тушите под крышкой 15–20 минут на слабом огне. Далее всыпьте шампиньоны, посыпьте солью и специями на свой вкус, перемешайте и тушите еще 3-4 минуты.

Постный морковный пирог

В миске соедините 130 г муки, 100 г сахара, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя с горкой и 1 ч. л. корицы. Затем добавьте 230 г тертой моркови и 75 мл растительного масла, аккуратно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов. Далее влейте 75 мл свежего апельсинового сока, всыпьте 50 г изюма и примерно 50 г крупно порубленных грецких орехов, перемешивая массу ложкой до однородности. Получившееся тесто выложите в форму для выпечки и готовьте примерно 45 минут в разогретой духовке при температуре 160 градусов.

Постный морковный пирог Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жареный минтай с морковью и луком

400 г филе минтая нарежьте порционными кусками и обваляйте в 2 ст. л. муки, затем жарьте на растительном масле 2–3 минуты с каждой стороны. Репчатую луковицу мелко нашинкуйте, выложите на другую сковородку и жарьте в масле 2 минуты. Добавьте к луку мелко натертую морковку и жарьте еще 5 минут. Затем соедините рыбу и овощи, приправьте любимыми специями, залейте 100 мл питьевой воды и тушите под крышкой 10–15 минут.

Теперь вы знаете все самое важное о Рождественском посте. Напоследок напомним, что детям и людям преклонного возраста, беременным и кормящим, а также людям с серьезными заболеваниями поститься не стоит. Рекомендуем перед говением посоветоваться с духовником. Он подскажет, дозволены ли вам послабления, и благословит на богоугодный труд.

