Рождественский пост — 2025: календарь питания, традиции и смысл

В конце ноября в кругу православных христиан начинается подготовка к Рождественскому посту. Это период интенсивной духовной работы, совершения благих дел, а также усмирения плоти. Рассказываем про традиции Рождественского поста, предписания и запреты, а также составляем календарь питания для Рождественского поста в 2025 году.
Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2025 году
Первым делом разберемся с датами. Рождественский, он же Филиппов пост длится сорок дней. Он закреплен за непереходящим праздником, Рождеством Христовым, а потому каждый год начинается в один и тот же день. Начало Рождественского поста приходится на 28 ноября, завершение — на Сочельник, 6 января.
Интересный факт! Как мы уже заметили, этот пост иногда называют Филипповым. А все потому, что он следует за днем памяти апостола Филиппа. В широких кругах это праздник Филиппов день — последний день для разгула, свадеб и употребления скоромной пищи.
Суть и духовное значение поста
Перед началом Рождественского поста стоит усвоить, в чем суть этого периода. Говение не сводится к ограничениям в еде и уж тем более не является диетой. На самом деле оно служит напоминанием сразу о двух библейских событиях:
сорокадневном пребывании Иисуса в пустыне;
сорокадневном посту Моисея, после которого на пророка снизошло откровение о десяти заповедях.
В 2025 году Рождественский пост станет для христиан очередным этапом усиленного духовного труда. Это время свершения молитв, посещения служб, чтения священных текстов, милостыни и добрых дел. Ограничения в еде нужны для усмирения плоти, но не являются самоцелью. Истинное значение поста — в возвышении духа, в следовании примерам Сына Божьего и святых подвижников.
Таким образом, традиции Рождественского поста соблюдаются для укрепления веры и воли. А в свободное от духовного труда время стоит заняться спокойным, богоугодным делом, соответствующим настроению поста (например, рукоделием). В этот период также можно:
молиться об умерших;
покреститься самому или покрестить ребенка;
читать акафист.
С начала Рождественского поста и до самого Рождества верующим запрещается:
ссориться, скандалить;
сквернословить;
играть свадьбы;
предаваться лени, чревоугодию и другим грехам;
потакать своим вредным привычкам;
посещать и организовывать вечеринки;
устраивать алкогольные застолья.
Календарь питания: что можно и нельзя есть по дням
Календарь питания Рождественского поста — настоящая палочка-выручалочка для говеющих. Дело в том, что пищевые ограничения варьируются от сухоядения до употребления рыбы в зависимости от дня недели. Общим для всей Четыредесятницы остается запрет на:
мясные продукты;
молочные продукты;
яйца.
Таким образом, продукты эксплуатации животных оказываются под запретом. Исключение — рыба и морепродукты в некоторые дни, а также мед. От алкоголя, к слову, тоже рекомендуется отказаться.
В 2025 году Рождественский пост будет разделен на четыре периода. С ходом времени пищевые ограничения будут становиться все строже.
С 28 ноября по 19 декабря
Понедельник — горячая пища без масла
Среда и пятница — сухоядение
Вторник, четверг, суббота, воскресенье — горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты
Исключение — 4 декабря, праздник Введения Богородицы во храм. В этот день дозволены горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты.
С 20 декабря по 1 января
Понедельник — пища без масла
Вторник, четверг — пища с растительным маслом
Среда, пятница — сухоядение
Суббота, воскресенье — горячая пища с растительным маслом, рыба и морепродукты
С 2 по 5 января
Понедельник, среда, пятница — сухоядение
Вторник, четверг — горячая пища без масла
Суббота, воскресенье — горячая пища с маслом
6 января — Сочельник
Самым строгим днем поста является предпразднство Рождества, или Сочельник. 6 января говеющие будут голодать до появления первой звезды. После этого можно угоститься сочивом — кутьей с медом, маком и сухофруктами.
В день Рождества Христова пост не держат. Впрочем, после долгих пищевых ограничений налегать на «тяжелую» пищу не стоит. Это чревато проблемами с пищеварением.
Вкусные и простые рецепты постных блюд
Теперь, когда мы выяснили, что можно есть в Рождественский пост, поделимся парой рецептов постных блюд. Несмотря на ограничения, питаться в этот период можно сытно и разнообразно. В рацион можно добавить беляши с тофу, постную шарлотку, веганские голубцы, тефтели с рисом и грибами и многое другое.
Постный суп из сушеных белых грибов
Залейте 50–100 г сушеных грибов холодной водой и оставьте минимум на 2 часа (в идеале на ночь). Откиньте грибы на дуршлаг, затем верните в кастрюлю и залейте 1,5 литрами питьевой водой. Варите на среднем огне около получаса после закипания. Луковицу среднего размера нашинкуйте мелко и обжарьте в 2 ст. л. растительного масла до прозрачности. Три средних картофелины нашинкуйте соломкой и бросьте в кастрюлю к грибам, варите 20 минут до готовности картошки. Далее отправьте в кастрюлю пассерованный лук, две лаврушки и немного соли и перца на свой вкус. Томите на слабом огне 10 минут, дайте настояться и разливайте по тарелкам.
Постный салат цезарь с тофу
100 г классического тофу нашинкуйте кубиками и обжарьте на сухой сковородке до золотистости. 200 г листьев салата крупно нарвите. С 4 ломтиков хлеба срежьте корочки, мякоть подсушите на сковородке без масла до золотистости. 150 г черри нарежьте половинками. Для заправки смешайте 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы и немного соли, хорошенько перемешайте. Соедините ингредиенты в боуле, заправьте и перемешайте.
Солянка с грибами и капустой
250 г шампиньонов нарежьте крупными слайсами, выложите на сковородку, следом отправьте половинку репчатой луковицы и жарьте 7–10 минут до готовности грибов. Одну морковку крупно натрите, соедините с оставшейся половинкой лука и отправьте на другую сковороду на 3-4 минуты. Влейте к моркови около 200 мл томатного сока, тушите 2-3 минуты. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, примните, отправьте к моркови и тушите под крышкой 15–20 минут на слабом огне. Далее всыпьте шампиньоны, посыпьте солью и специями на свой вкус, перемешайте и тушите еще 3-4 минуты.
Постный морковный пирог
В миске соедините 130 г муки, 100 г сахара, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя с горкой и 1 ч. л. корицы. Затем добавьте 230 г тертой моркови и 75 мл растительного масла, аккуратно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов. Далее влейте 75 мл свежего апельсинового сока, всыпьте 50 г изюма и примерно 50 г крупно порубленных грецких орехов, перемешивая массу ложкой до однородности. Получившееся тесто выложите в форму для выпечки и готовьте примерно 45 минут в разогретой духовке при температуре 160 градусов.
Жареный минтай с морковью и луком
400 г филе минтая нарежьте порционными кусками и обваляйте в 2 ст. л. муки, затем жарьте на растительном масле 2–3 минуты с каждой стороны. Репчатую луковицу мелко нашинкуйте, выложите на другую сковородку и жарьте в масле 2 минуты. Добавьте к луку мелко натертую морковку и жарьте еще 5 минут. Затем соедините рыбу и овощи, приправьте любимыми специями, залейте 100 мл питьевой воды и тушите под крышкой 10–15 минут.
Теперь вы знаете все самое важное о Рождественском посте. Напоследок напомним, что детям и людям преклонного возраста, беременным и кормящим, а также людям с серьезными заболеваниями поститься не стоит. Рекомендуем перед говением посоветоваться с духовником. Он подскажет, дозволены ли вам послабления, и благословит на богоугодный труд.
