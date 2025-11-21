Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 09:45

С днем Матроны Московской: шлем открытки близким

Верующие у иконы блаженной Матроны Московской Верующие у иконы блаженной Матроны Московской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В народе Матрону Московскую ласково прозвали Матронушкой. Долгие года она остается одной из самых почитаемых и любимых святых в нашем государстве. К ней часто обращаются с молитвами в трудные минуты.

22 ноября, в день памяти святой, верующие молятся о здоровье родных, семейном согласии и внутреннем спокойствии.

Отправьте близким трогательные открытки с душевными словами — пусть они станут знаком добрых чувств, напоминанием о силе молитвы.

Рекомендуем сохранить себе на устройство наши открытки с днем памяти Матроны Московской. Скачать их можно совершенно бесплатно! Отправьте их тем, кто вам дорог, — пусть этот день принесет веру, утешение и свет.

Открытки ко дню Матроны Московской Открытки ко дню Матроны Московской Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки с Матроной Открытки с Матроной Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Красивые открытки с Матронушкой Красивые открытки с Матронушкой Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День Матронушки: открытки День Матронушки: открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Матрона Московская: открытки Матрона Московская: открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День Матроны: открытки День Матроны: открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru

День Матроны: красивые открытки День Матроны: красивые открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Матрона Московская: открытки ко дню памяти Матрона Московская: открытки ко дню памяти Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинки с Матроной Московской Картинки с Матроной Московской Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Матрона Московская: открытки ко дню памяти Матрона Московская: открытки ко дню памяти Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С днем памяти Матроны Московской С днем памяти Матроны Московской Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Скачать открытки с Матроной Скачать открытки с Матроной Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Матронушка: красивые открытки Матронушка: красивые открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Матронушка: открытки с поздравлениями Матронушка: открытки с поздравлениями Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Матрона Московская: открытки со святой Матрона Московская: открытки со святой Фото: Иллюстрация NEWS.ru

открытки
поздравления
бесплатные открытки
картинки
святые
церковь
РПЦ
праздники
православные праздники
Анастасия Фомина
А. Фомина
