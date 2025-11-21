С днем Матроны Московской: шлем открытки близким

В народе Матрону Московскую ласково прозвали Матронушкой. Долгие года она остается одной из самых почитаемых и любимых святых в нашем государстве. К ней часто обращаются с молитвами в трудные минуты.
22 ноября, в день памяти святой, верующие молятся о здоровье родных, семейном согласии и внутреннем спокойствии.
Отправьте близким трогательные открытки с душевными словами — пусть они станут знаком добрых чувств, напоминанием о силе молитвы.
Рекомендуем сохранить себе на устройство наши открытки с днем памяти Матроны Московской. Скачать их можно совершенно бесплатно! Отправьте их тем, кто вам дорог, — пусть этот день принесет веру, утешение и свет.
Открытки ко дню Матроны Московской
