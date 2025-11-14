Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 10:33

Россиянам напомнили, что нужно делать в день памяти Космы и Дамиана

Депутат Иванов: в день памяти Космы и Дамиана молятся о здоровье близких

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В день памяти святых Космы и Дамиана Асийских, который отмечается 14 ноября, верующие молятся о здоровье своих близких и вспоминают о важности бескорыстной помощи, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, жизнь святых является примером истинного служения и милосердия.

14 ноября православные верующие обращаются с молитвами к святым Косме и Дамиану Асийским, чья жизнь является примером истинного христианского служения. Традиционно в народе этот день связывали с заботой о домашней живности и здоровье близких. Это прекрасный повод вспомнить о милосердии, о том, что помощь ближнему должна оказываться от чистого сердца, без расчета на вознаграждение. Такие традиции сплачивают наш народ и напоминают о главном — о любви к Богу и к человеку, — пояснил Иванов.

Он отметил, что для русского народа память этих святых имеет особое духовное значение. По словам депутата, их самоотверженность и твердая вера, пронесенная через испытания, служат важным ориентиром для укрепления традиционных ценностей в современном обществе.

Святые Косма и Дамиан Асийские, известные как бессребренники и чудотворцы, прославились тем, что безвозмездно врачевали недуги людей и животных, приводя многих к вере через свои благие дела и чудеса. Для нашего народа память этих святых имеет особое значение. Их самоотверженность и отказ от платы за лечение, их твердая вера, которую они пронесли через все испытания, — это тот духовный ориентир, который сегодня крайне важен для укрепления наших традиционных ценностей. Обращение к такому наследию укрепляет дух нашего общества, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Стахий Колотвин заявил, что возникновение новых проблем в обществе требует молитвенного осмысления. Так он отреагировал на то, что в РПЦ намерены создать молитву для вразумления женщин, планирующих аборт. Еще одной причиной появления молебнов является прославление новых святых и икон.

