06 ноября 2025 в 10:28

В РПЦ объяснили, почему появляются новые молитвы

Священник Колотвин: новые проблемы общества требуют молитвенного осмысления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возникновение новых проблем в обществе требует молитвенного осмысления, заявил LIFE.ru священник Стахий Колотвин. Так он отреагировал на то, что в РПЦ намерены создать молитву для вразумления женщин, планирующих аборт. Еще одной причиной появления молебнов является прославление новых святых и икон.

Очень хорошо, когда люди молятся своими словами. Молитвы может брать и составлять абсолютно любой человек. Такой текст может быть уместен для личного использования и даже вдохновить друзей молящегося. Молитесь, дерзайте, и если чувствуете, что ваша молитва вдохновляет не только вас, предлагайте ее в Богослужебную комиссию, — призвал Колотвин.

При этом, по его словам, во время составления личных молитв крайне важно опираться на тексты, предлагаемые церковью. Они выступают в качестве планки, ниже которой опускаться не следует, пояснил священник.

Ранее рязанский епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) заявил, что сделавшие аборт женщины являются серийными убийцами. По его словам, они будут осуждены за этот грех, так же как и врачи, которые им помогали.

