«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах

Сделавшие аборт женщины являются серийными убийцами, заявил рязанский епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов). По его словам, которые передает RTVI, они будут осуждены за этот грех, так же как и врачи, которые им помогали.

Врач, который делает этот аборт, — это же палач, у которого не просто по локоть, а руки в крови, он сам весь в крови, он до самой макушки весь в крови погряз, этот палач. А эти женщины? А это серийные убийцы, и они так именно будут и осуждены за тот грех, который они совершают, — высказался Питирим.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов отметил несовместимость абортов с традиционными ценностями. По его словам, уничтожение «ребенка в чреве матери» невозможно в государстве, которое провозгласило нравственность своей основой.

До этого Лукьянов заявил, что ограничительные меры регионов в отношении абортов в частных клиниках нацелены на сохранение демографического потенциала России. Он подчеркнул, что таким инициативам не следует создавать препятствий.