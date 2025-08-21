Без тонны масла! Постная шарлотка с яблоками и орехами! Просто и вкусно

Постная шарлотка с яблоками и орехами: объедение без яиц и масла! Кто сказал, что во время поста нужно отказываться от вкусняшек? Эта шарлотка докажет обратное! Она получается настолько воздушной, ароматной и сочной, что никто даже не догадается, что в ней нет ни яиц, ни сливочного масла, ни молока. Хрустящая корочка, нежные яблочные дольки и пикантный вкус орехов — это тот самый случай, когда простота и гениальность идут рука об руку. Идеально к чаю, кофе или просто как сладкий комплимент себе за силу воли!

Рецепт:

Смешайте в миске 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 ч. л. соды, щепотку соли и горсть измельченных орехов (грецкие или миндаль). Добавьте 1 стакан газированной воды с лимонным соком (или яблочного сока) и 1/3 стакана растительного масла. Замесите тесто — по консистенции оно должно напоминать густую сметану. 2-3 яблока нарежьте тонкими дольками, можно слегка присыпать корицей. Форму смажьте маслом, выложите яблоки, залейте тестом. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть — и наслаждайтесь без угрызений совести!

