Минтай в сметанном соусе без разделки на филе: вкусная рыба на ужин с этим рецептом гарантирована

Минтай в сметанном соусе без разделки на филе: вкусная рыба на ужин с этим рецептом гарантирована

Невероятно сочный и ароматный минтай в сметанном соусе станет настоящим открытием для вашей семьи. Рецепт простой и экономичный, а рыбу не нужно разделывать на филе.

Вам понадобится: 2 тушки минтая, 2 луковицы, 2 помидора, 1 морковь, 200 г сметаны, 100 мл воды, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец. Одну луковицу нарежьте полукольцами, помидоры кружками, морковь натрите на терке. Обжарьте лук и морковь на масле до мягкости. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите нарезанную свежую луковицу, затем помидоры. Сверху разместите куски очищенного минтая, посолите и поперчите. Смешайте сметану, воду и готовую зажарку, равномерно залейте рыбу. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30–35 минут.

Вкусная рыба на ужин с этим рецептом гарантирована! Получается нежнейшее, пропитанное соусом блюдо. Простота приготовления и результат в виде полноценного обеда или ужина вас поразит.

Ранее стало известно, как приготовить закуску «Северное сияние»: тарталетки с селедкой по элементарному рецепту из простых продуктов.