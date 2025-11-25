Полицейский в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по украинским военнослужащим на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, три человека получили ранения, сообщила пресс-служба украинской полиции. Подозреваемый арестован, против него возбуждено уголовное дело.

В полиции уточнили, что подозреваемый во внеслужебное время находился в состоянии алкогольного опьянения на территории одного из поселков. Между ним и военнослужащими произошла словесная перепалка.

На почве внезапного конфликта полицейский произвел по меньшей мере 13 выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону военных, в результате чего трое из последних получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее военнопленный боец ВСУ Артем Кондыбко заявил, что при отступлении украинским военнослужащим отдавали указания стрелять по своим и «по русским». По его словам, на линии боевого соприкосновения сложилась крайне тяжелая ситуация, украинские войска несут большие потери, снабжения нет.

До этого пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев рассказал, что командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. По его словам, он с сослуживцем не смог выстоять и пустился в бега.