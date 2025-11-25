День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 18:00

Полицейский расстрелял военнослужащих ВСУ

В Запорожской области полицейский открыл огонь по военным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полицейский в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по украинским военнослужащим на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, три человека получили ранения, сообщила пресс-служба украинской полиции. Подозреваемый арестован, против него возбуждено уголовное дело.

В полиции уточнили, что подозреваемый во внеслужебное время находился в состоянии алкогольного опьянения на территории одного из поселков. Между ним и военнослужащими произошла словесная перепалка.

На почве внезапного конфликта полицейский произвел по меньшей мере 13 выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону военных, в результате чего трое из последних получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее военнопленный боец ВСУ Артем Кондыбко заявил, что при отступлении украинским военнослужащим отдавали указания стрелять по своим и «по русским». По его словам, на линии боевого соприкосновения сложилась крайне тяжелая ситуация, украинские войска несут большие потери, снабжения нет.

До этого пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев рассказал, что командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. По его словам, он с сослуживцем не смог выстоять и пустился в бега.

ВСУ
потери ВСУ
полиция
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Книга к юбилею, усталость от города, слова об эмиграции: как живет Аверин
Пельш рассказал о зарплате членов жюри КВН
На Украине задержали инкассаторов, которые перевозили не деньги
В Совбезе раскрыли, как Россия будет бороться с этническими анклавами
Диета при инсулинорезистентности: как питаться, чтобы спасти здоровье
Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей
В одной из башен «Москва-Сити» сработала пожарная тревога
Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях
Сенатор объяснил, в чьих руках находится судьба украинского кризиса
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa
В России успешно запустили ракету-носитель в интересах военных
Военэксперт ответил, почему у ВСУ нет шансов противостоять России в ДНР
В Совбезе раскрыли, с кем ряд государств хочет обострить отношения России
Украине пообещали неотвратимое возмездие за атаку БПЛА на юг России
Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Подросток умерла от истощения из-за боявшейся коронавируса матери
Раскрыто, насколько опасен распространяющийся в Европе грибковый вирус
Брускетта с авокадо и креветками: простая и очень эффектная закуска
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок
Общество

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.